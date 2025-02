Ilrestodelcarlino.it - Tre classici del Novecento per la stagione della danza

’L’après-midi d’un faune’, il ’Boléro’ e ’Le Sacre du printemps’: treche hanno segnato il percorso coreografico e musicale del; tre composizioni ’sacre’ per il coreografo Roberto Zappalà, che le affronta nella sua ’Trilogia dell’estasi’ in scena al teatro Alighieri di Ravenna per la ’2025’. Appuntamento alle 20.30 di stasera e alle 15.30 di domani quando la Compagnia Zappalàtrasfigurerà i capolavori di Debussy, Ravel e Stravinskij in un unico set scenico, passando per l’esclusione, il corteggiamento e l’erotismo del Faune, l’inclusione, il vizio e la lussuria del Boléro e infine la persecuzione e il sacrificio nel Sacre. Lungo la drammaturgia di Nello Calabrò e con Fernando Roldán Ferrer assistente alle coreografie, Zappalà – che cura anche regia, scene e luci e i costumi in collaborazione con Veronica Cornacchini – affronta la sfida di trovare un nuovo immaginario che non neghi il passato né lo modernizzi a tutti i costi; l’orizzonte è, piuttosto, la possibilità di personalizzare un mondo che già possiede un immenso potere evocativo.