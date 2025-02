Lanazione.it - Tramvia di Pisa, ecco il progetto. La rivoluzione lunga 15 chilometri

, 22 febbraio 2025 – Sul maxischermo scorrono le immagini del video con la simulazione del tracciato della. Il sogno che i Comuni die San Giuliano Terme vogliono trasformare in realtà con ildepositato al ministero delle Infrastrutture e dei trasporti. Due linee, la T1 e la T2, per trasportare, secondo gli studi dimo, 8,5 milioni di passeggeri l’anno, più di 23 mila al giorno. Meno di 15che abbracciano la città fino al territorio sangiulianese suddividendola in tre “cittadelle“: quella sanitaria, quella del sapere e quella turistica per unadolce che proietterebbe l’areana dentro il futuro. Un’opera ciclopica, anche sotto il profilo finanziario (230 milioni di euro per le opere necessarie a realizzare i tracciati, a cui occorre aggiungere circa 40 milioni per la fornitura del materiale rotabile ed altri 100 milioni più Iva per spese tecniche, espropri e monitoraggio ambientale dell’opera), che suggella la scelta senza ritorno die San Giuliano per una mobilità più sostenibile.