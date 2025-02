Abruzzo24ore.tv - Tragedia: anziana trovata morta in mare, indagini in corso

Pescara - Il corpo di una donna di 90 anni è stato rinvenuto sulla spiaggia di Pescara; si ipotizza un malore, ma non si esclude un gesto volontario. Mercoledì mattina, un uomo che faceva jogging sulla spiaggia di Pescara, all'altezza del lido Pepito Beach sulla riviera nord, ha scoperto il corpo senza vita di una donna di 90 anni. Accanto al cadavere, trovato tra gli scogli, è stato rinvenuto un ombrello marrone, suggerendo che l'fosse uscita per una passeggiata nonostante il cielo grigio. Le autorità sospettano che la donna possa aver accusato un malore, cadendo successivamente in; tuttavia, non si esclude l'ipotesi di un gesto volontario. La Procura della Repubblica di Pescara ha disposto l'autopsia e ha avviatoper ricostruire le ultime ore di vita della donna. Questo tragico evento segue un altro caso avvenuto lo sdicembre, quando una donna si è lanciata dal Ponte dela Pescara.