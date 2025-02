Ilfogliettone.it - Tragedia a Cosenza: morto Francesco Occhiuto, figlio del senatore di Fi

Unaha colpito ieri sera la città di, 30 anni,deldi Forza Italia Marioe nipote del presidente della Regione Calabria, Roberto, èprecipitando dall’ottavo piano della sua abitazione, nel cuore della città. Il giovane, dottorando in Psicologia all’Università di Parma, è deceduto poco dopo il ricovero all’ospedale dell’Annunziata, dove era stato trasportato in condizioni gravissime.La dinamica dell’incidenteSecondo le prime ricostruzioni, l’incidente è avvenuto intorno alle 20 di ieri, venerdì 21 febbraio., che viveva con la famiglia nell’appartamento al centro di, è caduto dall’ultimo piano dell’edificio. Al momento della, entrambi i genitori si trovavano in casa. Nonostante gli accertamenti della polizia di Stato siano ancora in corso, non ci sono dubbi sulla volontarietà del gesto.