Trafitto da 35 coltellate caccia al killer di Roberto Bolzoni | Tagli sulla destra del viso

Lodi, 21 febbraio 2025 - Proseguono a ritmo serrato e nel più stretto riserbo degli inquirenti le indaginimorte del sessantunennerinvenuto senza vita nella sua automobile, una Volkswagen Golf bianca nella giornata di martedì in piazza Omegna. La vettura era chiusa a chiave dall’esterno e parcheggiata non lontano dalla sua abitazione. L’autopsia, effettuata giovedì all’istituto di Medicina legale di Pavia, ha rivelato che l’uomo è statoda trentacinque. Una in particolare, al collo, sarebbe stata quella fatale. E che tutto è avvenuto tra domenica scorsa e lunedì. La salma, a esame autoptico effettuato, non è stata restituita alla famiglia perché “si ritiene opportuno repertare ulteriori tracce evidenziate sul corpo” come ha fatto sapere il procuratore di Lodi Laura Pedio.