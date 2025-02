Romadailynews.it - Traffico Roma del 22-02-2025 ore 20:30

Luceverde Lazio ben trovati dalla redazione in provincia di Rieti si viaggia a senso unico alternato sulla via Salaria tra posta e sigillo per la moglie dottor Valenzano prestare attenzione questa notte la Pontina sarà interessata da lavori a partire dalle 21 chiusura dell'arteria tra Castelno Trigoria è il bivio di Pratica di Mare in direzione dell'EUR sempre dalle 21 chiusura della Pontina in direzione di Latina il tratto interessato in questo caso è quello tra Tor de' Cenci e Castelno i temi dei lavori e la riapertura domani mattina alle 6 domenica di sport all'Olimpico di scena il 6 Nazioni di rugby con la sfida Italia Francia nella tarda mattinata scatteranno le modifiche alla viabilità nell'area del Foro Italico considerando i biglietti venduti sfiorerà il tutto esaurito saranno quindi inevitabili ripercussioni al Flaminio e al della Vittoria soprattutto sul lungotevere sulla tangenziale ricordiamo che lo stadio è servito da 18 collegamenti tra bus e tram educato poi lo sciopero del comparto ferroviario previsto nel fine settimana confermate invece l'agitazione Sindacale di 24 ore del trasporto pubblico locale il programma Lunedì 24 febbraio bene per il momento è tutto un servizio a cura della C in collaborazione conCapitale