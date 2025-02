Romadailynews.it - Traffico Roma del 22-02-2025 ore 16:30

Leggi su Romadailynews.it

infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità nel pomeriggio il programma corteo nel ricordo di Valerio Verbano mi piace ai partecipanti al tesi che sfileranno tra le strade di Montesacro Val Melaina e del tufello L'appuntamento è alle ore 16 in via Monte Bianco domenica di Porta l'olimpico di scena il 6 Nazioni di rugby con la sfida Italia Francia nella tarda mattinata scatteranno le modifiche alla viabilità nell'area del Foro Italico considerando i biglietti venduti si sfiora il tutto esaurito saranno quindi inevitabili ripercussioni al Flaminio e al della Vittoria soprattutto sul lungotevere sulla tangenziale ricordiamo che lo stadio è servito da 18 collegamenti tra bus e tram è stato revocato lo sciopero del comparto ferroviario previsto nel fine settimana confermate invece di agitazioni sindacali di 24 ore del trasporto pubblico locale il programma per lunedì 24 arischio di corse di bus tram e metropolitane ma anche le linee buste gestite da operatori privati il servizio Sara garantito soltanto fino alle 8:30 e poi dalle 17 alle 20 lunedì direzione coinvolgerà anche il personale delle linee Cotral a rischio Quindi le corse dei bus extraurbani e delle ferrovie Metre eNord https://storage.