Romadailynews.it - Traffico Roma del 22-02-2025 ore 14:30

infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità al momento abbiamo azioni dioltre alla norma in viale dei Colli Portuensi via Aurelia via della Pineta Sacchetti su alcuni tratti di via Nomentana in via Crescenzio è Piazza Risorgimento su piazza Vittorio Emanuele in via Tuscolana in zona Cinecittà è in viale Marconi sul resto delle principali stradenella norma