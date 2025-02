Romadailynews.it - Traffico Roma del 22-02-2025 ore 08:30

Luceverdeben trovati dalla redazione nel pomeriggio in programma un corteo di ricordo di Valerio Verbano migliaia i partecipanti attesi che sfileranno tra le strade di Montesacro Val Melaina e del tufello L'appuntamento è alle 16 in via Monte Bianco in via Appia Antica per un muro pericolante transito a senso unico alternato regolato da semaforo tra il bivio con la Ardeatina e via Appia Pignatelli possibili formazione di code nelle due direzioni domenica di sport l'olimpico di scena il 6 Nazioni di rugby con la sfida Italia Francia nella tarda mattinata scatteranno le modifiche alla viabilità nel via del Foro Italico considerando i biglietti venduti sfiorerà il tutto esaurito ce l'hanno quindi inevitabili ripercussioni al Flaminio e al della Vittoria soprattutto sul lungotevere sulla tangenziale chiudiamo che lo stadio è servito da 18 collegamenti tra bus e tram è stato revocato lo sciopero del comparto ferroviario previsto nel fine settimana confermate invece le agitazioni sindacali di il trasporto pubblico locale in programma lunedì 24 febbraio per i dettagli di queste date notizie o di consultare il sito