Tradimento replica puntate 22 febbraio 2025 in streaming | Video Mediaset

Doppio appuntamento oggi – sabato 22– con la soap turca(Aldatmak). Ecco iper rivedere gli episodi 63 e 64 in.Tarik chiede a Guzide di far annullare l’ingiunzione messa sul terreno di un suo cliente, ma lei si rifiuta. Dopo averla minacciata, Tarik prende in mano la situazione.Oylum cerca di dissuadere Ozan dalle sue follie e lo riporta a casa per un confronto con la madre. Guzide rivela a Umit e Nazan di essere stata rimossa dal suo incarico di giudice.