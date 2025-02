Bolognatoday.it - Tra ritardi preoccupanti e progetti cruciali: a che punto siamo con il Pnrr a Bologna

Leggi su Bolognatoday.it

Sono anni che ce lo sentiamo ripetere: il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza () è una grande opportunità per l’Italia e per i singoli territori, un’occasione ghiotta da non farsi scappare. Ma, con la scadenza del 2026 che incombe, a checon l’attuazione dei? .