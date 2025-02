Formiche.net - Tra economia e geopolitica, sfida storica per Berlino. Il punto di Loss

La Germania si prepara a un voto anticipato cruciale, domenica 23 febbraio, con l’Europa che osserva con apprensione. La posta in gioco, sia ache nel resto del continente, è altissima. Non si tratta solo dell’avanzata dell’estrema destra populista, che si posiziona al secondo posto nei sondaggi, ma anche della complessa crisi economica che attanaglia il Paese. I pilastri su cui la Germania ha costruito la sua crescita negli ultimi trent’anni – energia a basso costo dalla Russia, esportazioni verso la Cina e una sicurezza garantita dagli Stati Uniti – si stanno sgretolando, lasciando il Paese in cerca di nuove strategie. La questione sicurezza connessa alle relazioni internazionali ha ormai invaso il campo economico, e– mercantilista ed economicista – soffre.Nel quadro internazionale sempre più instabile, l’Unione Europea auspica un ritorno forte disulla scena politica, mentre l’ombra di Donald Trump minaccia di ridisegnare le relazioni transatlantiche.