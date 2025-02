Quotidiano.net - Tra America ed Europa. Meloni l’equilibrista e la pace sostenibile

Roma, 21 febbraio 2025 – Giorgiapronuncerà stasera il discorso di politica estera più difficile del suo mandato. Collegandosi con il congresso dei repubblicanini, alla presenza di Donald Trump che parlerà dopo di lei, dovrà al tempo stesso rinnovare il suo pieno impegno a favore dell’Ucraina, che l’ha accreditata presso la comunità internazionale per non aver mutato atteggiamento passando dall’opposizione al governo. Evitare per quanto possibile che l’si disgreghi (come sta facendo) in tante posizioni diverse. E mantenere aperto il canale privilegiato che ha aperto con Trump. La Presidente del Consiglio Giorgiainterviene all’Assemblea Nazionale della CISL presso l’Auditorium della Conciliazione Roma, 11 febbraio 2025 ANSA/FABIO CIMAGLIA Il presidenteno non le facilita il compito.