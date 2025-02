Bergamonews.it - Toyota Tech School: un’auto ibrida per la formazione in ambito automotive

Integrare teoria e pratica è un aspetto essenziale nellaprofessionale, soprattutto in un settore in continua evoluzione come quello. Il progettonasce proprio con questo obiettivo: offrire agli studenti l’opportunità di lavorare su tecnologie attuali, fornendo strumenti per sviluppare competenze in linea con le richieste del mercato.Grazie a questa iniziativa, l’officina meccanica della sede di Curno di ABF (Azienda Bergamasca) si è arricchita di un nuovo strumento per la: unaPrius, consegnata ufficialmente dalla Concessionaria Sarco. Il veicolo ibrido sarà utilizzato per esercitazioni pratiche, affiancato dall’accesso alla manualistica tecnica e allaonline dellaAcademy. Un supporto che permette agli studenti di approfondire il funzionamento delle motorizzazioni ibride, sempre più centrali nel settore automobilistico.