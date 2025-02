TourismA 2025 al via | a Firenze il Salone archeologia e turismo culturale

Leggi su Corrieretoscano.it

– Etruschi, siti Unesco, le ultime novità sulle scoperte in Toscana. Ma anche laboratori didattici, film, laboratori. Si è aperto al Palazzo dei Congressi al’XIdell’e delorganizzato daViva (Giunti Editore). Al taglio del nastro, insieme al direttore dell’evento Piero Pruneti, sono intervenuti, tra gli altri, anche il presidente della Regione Eugenio Giani e l’assessore a economia eLeonardo Marras.“Una rassegna di respiro nazionale – sottolinea Eugenio Giani – che porta l’a essere viva. Una manifestazione che cresce ogni anno e che permette a tanti appassionati di vedere, scoprire, curiosare tra scoperte archeologiche e culturali e a entrare in contatto con i tanti luoghi di conoscenza sparsi per l’Italia.