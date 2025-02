Anteprima24.it - Torrione, auto si ribalta sul lungomare

Tempo di lettura: < 1 minutoAncora una volta un incidente stradale suldi Salerno, questa volta all’altezza della foce del fiume Irno dove, forse a causa dell’alta velocità, il conducente di un’vettura ha perso il controllo,ndosi e coinvolgendone altre tre. Sul posto sono immediatamente intervenuti i Vigili del Fuoco, che hanno messo in sicurezza l’area, consentendo ai sanitari del 118 di soccorrere il conducente ferito per, poi, trasferirlo all’Ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona di Salerno.Non è la prima volta che incidenti del genere si verificano sulcittadino, oggetto di diverse proposte per cercare di ridurre i rischi, dall’introduzione di limiti di velocità più stringenti alla eventualità di segnalare in maniera differente gli attraversamenti pedonali.