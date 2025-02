Ilrestodelcarlino.it - Torre, si muove il comitato: "Controlleremo i tralicci"

"Il cronoprogramma è rispettato. Puntiamo a chiudere il cantiere per la messa in sicurezza della Garisenda a marzo 2026". L’ingegner Raffaela Bruni, che guida ilper il restauro, fa il punto della situazione. E come un medico alle prese con un paziente, spiega le varie fasi per rimettere in salute lasimbolo della città. L’attesa, oggi, è tutta per i famosiche vennero usati per sostenere ladi Pisa.che dovrebbe arrivare in soccorso della nostra Garisenda. Bruni fa sapere che si trovano a Cesena, nelle sapienti mani della ditta Trevi che sta verificando lo stato delle mega strutture che dovranno essere installate a breve. Il nodo è tutto lì: misurare al centimetro i, così da poterli montare senza problemi nel cantiere. Da qui, la responsabile del restauro fa sapere che a breve ci sarà un sopralluogo degli esperti proprio a Cesena per valutare che tutto sia perfetto per il ’trasloco’ dei manufatti nella nostra città.