Quotidiano.net - Torino supera Milan 2-1: autogol e rigore parato decidono il match

Leggi su Quotidiano.net

Ilbatte2-1 in un anticipo della 26/a giornata di serie A, confermando il momento no dei rossoneri appena eliminati dalla Champions League. Dopo soli 5' Maignan, facendo un rinvio, colpisce Thiaw che causa unmentre il collega granata Milinkovic Savic al 32' para undi Pulisic, per poi esibirsi in tanti interventi decisivi. Ilpareggia nella ripresa con Reijnders al 29', ma Gineitis risponde poco dopo, affossando la squadra di Conceicao.