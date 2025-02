Sololaroma.it - Torino-Milan Streaming Gratis: dove vedere la Serie A in Diretta Live

Conclusi i playoff delle tre principali competizioni europee, è tornata protagonista laA. Ci aspettano ben quattro sfide del 26° turno in questo grande sabato di calcio italiano. Alle ore 18:00 ci sarà il calcio d’inizio del match traallo Stadio Olimpico Grande. L’andamento diIloccupa l’undicesima posizione in classifica con 28 punti, a +8 dalla zona retrocessione. La scorsa settimana, i granata hanno visto interrompere la striscia di sette risultati utili consecutivi, cadendo in extremis al Dall’Ara contro il Bologna con il risultato di 3-2. L’ultima vittoria risale ad un mese fa, per 2-1 in casa contro il Cagliari. Ilsi trova in settima posizione in classifica con 41 punti, in coabitazione con il Bologna, a -5 dal quarto posto occupato dalla Juventus.