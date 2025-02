Sport.quotidiano.net - Torino-Milan: Conceiçao da fiducia a Thep. C'è Sanabria nell'attacco granata

Leggi su Sport.quotidiano.net

, 22 febbraio 2025 – La delusione per la eliminazione ai playoff di Champions per mano del Feyenoord è stata cocente in casa delche già oggi punta a un parziale riscatto e alle 18 va a far visita aldi Paolo Vanoli, che all’andata sfiorò il colpaccio a San Siro, portandosi sul 2-0 e venendo riacciuffato dai rossoneri in pieno recupero: “La settimana è andata bene – ha spiegato il tecnico– al netto di qualche defezione come quella di Sosa, che ha la febbre e non credo che riuscirà a recuperare per questa gara. Anche Adams è stato alle prese con un affaticamento muscolare ma proverà ad esserci. Chemi aspetto? Hanno fatto un mercato invernale e arriverà qui deluso e arrabbiato per quanto successo in settimana. Hanno bisogno di centrare l’obiettivo Champions e possono contare su giocatori in grado di fare la differenza.