Torino Milan, clamoroso errore di Maignan! L'assurdo autogol di Thiaw che regala il vantaggio ai granata – VIDEO

Incredibile errore di Maignan sul campo del Torino. I granata sono passati in vantaggio dopo solo 5 minuti grazie a un autogol di Thiaw. Il portiere rinvia addosso a Thiaw, con il pallone che finisce in rete.

pic.twitter.com/KXccejdQBb— Inside (@Inside) February 22, 2025

Il video dell'autorete è già virale, in un match che interessa da vicino anche la Juventus nella corsa Champions. Anche il Milan di Conceicao, come i bianconeri, non può fallire l'obiettivo.