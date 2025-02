Internews24.com - Torino Milan, autogol da Paperissima: che frittata tra Maignan e Thiaw! – VIDEO

Leggi su Internews24.com

di Redazioneda. Pasticcio clamoroso tradurante il match dell’Olimpico –Si sta giocando, e il parziale dice 1-0 per i granata. Il vantaggio per i padroni di casa è arrivato in maniera alquanto comica, infatti si è verificato un vero e proprio pasticcio tra. Il portiere rossonero in uscita, calcia addosso al suo compagno di squadra,per l’appunto che manda la palla in rete.Malickown goal. Miketerrible !!!??0-1pic.twitter.com/0eMKMMNTSa— Goals Xtra (@GoalsXtra) February 22, 2025 Al quinto minuto quindi i granata passano in vantaggio, fino ad ora, cioè al 35? del primo tempo il risultato non è ancora cambiato allo stadio Olimpico di. I ragazzi allenati da Vanoli conducono per 1-0 sui rossoneri che adesso sono chiamati ad invertire la rotta e a rimontare un situazione messa in salita da un erroraccio che ha del paradossale.