Juventusnews24.com - Torino Milan 2-1, i rossoneri “si ammazzano” un’altra volta: Vanoli sfrutta gli errori e conquista tre punti

di Redazione JuventusNews242-1, i"si: il resoconto della sfida vinta dai granata diIlperde ancora in maniera clamorosa. Iescono sconfitti per 2-1 contro ilcheglipesanti di Maignan, della difesa rossonera e di Pulisic dal dischetto ei tre. Isicome aveva detto Ibrahimovic dopo la sconfitta contro il Feyenoord.Milinkovic Savic grande protagonista in questa pesante sconfitta deiche sono più lontani dal lottare con la Juve perre il quarto posto in classifica.