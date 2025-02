Sololaroma.it - Torino-Milan 2-1, disastro Maignan: Milinkovic e Gineitis portano i tre punti

Colpo del, che supera 2-1 ilallo stadio Olimpico Grandee ottiene trefondamentali in ottica salvezza. Decisivo il gol di, arrivato dopo l’autogol di Thiaw – su errore di– e il pareggio di Reijnders. La copertina della partita però se la prende Vanja-Savic, capace di neutralizzare il rigore di Pulisic e autore di diversi miracoli. La partitaChe per ilnon sarebbe stata una partita semplice lo si è capito sin dalle prime battute di gioco. Al 3?,blocca un cross di Biraghi, ma poi perde il pallone dopo uno scontro con Sanabria, con Pavlovic che salva sul tentativo a botta sicura di Elmas prima del fischio di Sozza. Appena due minuti dopo arriva il vantaggio del: lancio profondo per Sanabria,esce dalla sua area ma rinvia addosso a Thiaw, con il pallone che finisce in porta.