Torino Milan 2-1, crollano i rossoneri. La classifica aggiornata, ecco cosa cambia per l'Inter

di Redazione2-1, ialla stadio Olimpico grande: lain Serie ATermina qui, allo stadio Olimpico Grandei granata superano per 2-1 inella sfida valevole per il 26esimo turno di Serie A. La gara si sblocca grazie all’autogol da paperissima di Thiaw in collaborazione con Maignan. Il portiere del, in uscita, calcia addosso al suo compagno di squadra che spedisce la palla in rete. Per tutto il primo tempo e buona parte del secondo il parziale non, resta fisso sull’1-0 per i granata. Il lampo arriva al 75?, Reijnders agguanta il pareggio che dura però pochissima perché al 76? Gineitis riporta avanti il. 2-1 sarà il risultato che si confermerà sino al triplice fischio.comela