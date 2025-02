Game-experience.it - Tony Hawk’s Pro Skater, l’annuncio è vicino: parte il countdown sul sito ufficiale

Gli indizi erano già nell’aria grazie a Call of Duty Black Ops 6, ma ora arriva una conferma ancora più solida: il franchise diProsta per tornare. Difatti Activison ha attivato suldiPro1 e 2 un conto alla rovescia che terminerà il 4 marzo 2025, una data che potrebbe segnare un annuncio importante per la serie. Il dettaglio più interessante? In fondo alla pagina appare il logo di Iron Galaxy, studio specializzato in remastered e porting di titoli di successo.Ricordiamo inoltre che un ulteriore indizio è stato scoperto proprio all’interno di Call of Duty Black Ops 6, dove è apparsa l’immagine di unoaccompagnato dalla sequenza numerica “03 – 04 – 25”. Due le ipotesi più accreditate: l’arrivo diPro1+2 su Xbox Game Pass, oppure una nuova edizione rimasterizzata diPro3 e 4, come suggerito dall’insider Extas1s.