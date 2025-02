Dilei.it - Tony Effe, gaffe con un altro cantante a Sanremo 2025: “Mi ha scambiato per Vessicchio”

Continuano ad emergere curiosità e retroscena sul Festival di, che tanto successo ha avuto sotto la guida di Carlo Conti. Al centro dell’ultimo racconto ancora una volta, che è stato uno dei cantanti più chiacchierati di questa edizione nonostante la sua canzone, Damme ‘na mano, non abbia convinto fino in fondo tanto da ottenere solo il venticinquesimo posto in classifica. Il rapper romano ha, tra le tante cose, commesso una terribilecon Brunori Sas, come raccontato dallo stessocalabrese in un programma tv.e lacon Brunori Sas aIntervistato da Diego Bianchi a Propaganda Live su La7, Brunori Sas ha raccontato un divertente aneddoto sul primo incontro con il rapper: “Mi haper Beppe”. I due si sono conosciuti adove, come confermato dall’artista calabrese, non ci sono stati particolari screzi o polemiche tra i Big in gara.