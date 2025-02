Iltempo.it - Toghe in sciopero con lo stipendio. E ora non ditelo a Landini

Dopo il flop del testimonial per eccellenza di questa legislatura d'opposizione, Benito Mussolini, la giustizia - come ci aveva scritto in una illuminante mail pubblicata da Il Tempo qualche settimana fa il giudice Patarnello - è la soluzione. La formula magica e un po' eversiva per far sembrare unito il campo largo. Già sperimentata per oltre trent'anni con Berlusconi, Pd e 5S la riportano al centro dello scontro politico con la scusa della riforma Nordio. E così mentre si chiedono le dimissioni di Delmastro, condannato per avere rivelato cose arcinote a chiunque non sia un fesso in questo Paese, ma cose che gettavano una brutta ombra sul Pd, l'ultima trovata anti Meloni è quella che raccontiamo oggi, lodei giudici che rischia il flop e la stravagante idea di farlo senza farlo, con lopieno e la statistica che dà la vittoria all'Anm.