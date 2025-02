Metropolitanmagazine.it - Tiziano Michielin e Vanna Moro, chi sono i genitori di Francesca Michielin: “Mia mamma mi ha salvata”

dii pilastri della famiglia, le colonne portanti. Non è dato conoscere la data di nascita, al contrario del loro lavoro: mentre Vanna fa di professione la ragioniera,lavora presso una piccola impresa locale. Entrambi legati alla terra di origine, Bassano del Grappa, continuano a vivere nel Comune veneto. Un senso di profondo legame trasmesso ai figli stessi. Non per niente il primogenito Filippo non ha cambiato zona di residenza. Apparentemente assenti dai social, il patrimonio non è di dominio pubblico.“Vivo ancora a Bassano del Grappa, che è la mia casa, il posto dove mi riposo e ricarico“, ha rivelato la cantante, che quest’estate è impegnata in giro per l’Italia con il suo tour L’estate dei cani sciolti.