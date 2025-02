Laverita.info - Tivù Verità | Così funziona la propaganda Ue

Leggi su Laverita.info

Ong e think thank vengono finanziati dalla Commissione Ue per "promuovere i valori europei" e sostenere di fatto le decisioni di Bruxelles.https://brussels.mcc.hu/publication/the-eus--machine-how-the-eu-funds-ngos-to-promote-itself