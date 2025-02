Quifinanza.it - Titoli di Stato fuori dall’Isee, come cambia il metodo di calcolo con il nuovo regolamento

È ufficiale: idie i buoni fruttiferi postali sonodaldell’Isee. Èpubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto attraverso il quale èmodificato ildell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente. Un passo sostanzialmente formale, ma indispensabile per poter escludere gli investimenti garantiti dallo.A voler essere precisi ilentrerà in vigore il prossimo 5 marzo 2025: a questo punto l’Inps dovrà mettere a disposizione la nuova Dsu e si potrà procedere con l’esclusione di questi investimenti dai vari calcoli.Ricordiamo, comunque, che l’Isee 2025 si riferisce ai redditi maturati al 31 dicembre 2023: chi avesse investito nei Btp in questi giorni o lo avesse fatto nel 2024 dopo aver letto della novità, non trae alcun beneficio dall’esclusione.