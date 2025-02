Oasport.it - Tiro a segno, Danilo Dennis Sollazzo: “Sono pronto per gli Europei, devo limare i dettagli”

ha iniziato al meglio la stagione 2025: il viatico verso glida 10 metri diin programma ad Osijek, in Croazia, ad inizio marzo è stato segnato da tre successi, dei quali due individuali nella H&N Cup di Monaco di Baviera e nella Denmark Open Air, ed uno nella gara a coppie miste con Barbara Gambaro sempre in Danimarca. Il carabinista azzurro ha parlato al sito federale.Il tiratore lombardo, che si trova al numero 2 del ranking mondiale, nella scorsa stagione fu quinto alle Olimpiadi nella carabina da 10 metri: “A Parigi ho capito come gestire meglio le emozioni in gara: i risultati post-Olimpiadi lo testimoniano. Ovviamente mi ha aiutato anche tirare con una nuova carabina. In Danimarca ho trovato sia il record italiano di qualifica con 634.