Justcalcio.com - «Tim Lovejoy aveva probabilmente ragione, per essere onesti! Sono andato al cervo di Ian Poulter e sapevo che Tim stava andando, quindi ho preso un grande poster dicendo: “È solo Ray Parlour!” “: L’ammissione della leggenda dell’Arsenal sull’iconico obiettivo finale della Coppa d’Inghilterra

Leggi su Justcalcio.com

Riportiamo fedelmente a voi lettori poco avvezzi con la lingua inglese l’articolo apparso poco fa da un sito inglese. Se volete cimentarvi con la lettura in lingua originale trovate il link alla fine dell’articolo.Una delle linee più iconiche del commento di calcio inglese negli anni 2000 non proveniva da artisti del calibro di John Motson, Barry Davies, Martin Tyler o uno dei grandi hit di commenti dell’era.Invece, è arrivato nel Sky Sports Fanzone Casella dei commenti, quando Calcio am Il presentatore Timera seduto accanto al futuro L’inseguimento Maestro Bradley Walsh per laFA Cup del 2002 tra Chelsea e Arsenal allo stadio Millenium di Cardiff.La coppia – in atto per offrire un commento alternativo a due squadre che supportano –state scambiate colpi verbali per tutto il gioco, prima che il centrocampista di Gunners Raysi aggrappasse a un passaggio di Sylvian Wilord sul bordo del cerchio centrale.