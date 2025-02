Ilgiorno.it - “Tiglio non ti taglio“, consegnate 2.288 firme

"Sì al restyling della piazza, no all’abbattimento delle piante che oggi vi si affacciano". Formato da diverse associazioni del territorio, il comitato “non ti“ ha consegnato al Comune di Melegnano quasi 2300per cercare di scongiurare la scomparsa degli 11 tigli di piazza delle Associazioni. Nelle intenzioni dell’ente locale, quest’area sarà interessata da un progetto di riqualificazione, che comporterà l’eliminazione degli alberi oggi presenti. Gli abbattimenti verranno poi compensati da nuove e più numerose piantumazioni, ma la vox populi non ci sta. "Le nuove alberature, più giovani, non avranno la stessa capacità degli attuali tigli in termini di refrigerio e produzione di ossigeno. Il rischio è che la piazza sia meno frequentata e vissuta, specie nei mesi caldi – contesta Giulietta Pagliaccio, tra gli esponenti del comitato –.