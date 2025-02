Ilrestodelcarlino.it - Tifosi, in arrivo i Daspo. Rigettato il ricorso dal Tar

Niente trasferta a Cremona per tutti idel Cavalluccio residenti nella provincia di Forlì-Cesena. Lo ha ribadito ieri il Tar della Lombardia, che ha respinto ilpresentato dagli avvocati Giovanni Adami, Riccardo Luzi, Paolo Alberto Reineri e Daniele Labbate, che si erano opposti al decreto del prefetto di Cremona attraverso il quale giovedì pomeriggio era stato ufficializzato il no alla possibilità di accedere allo stadio Zini. La motivazione con la quale era stata presa la decisione riguarda i non idilliaci rapporti tra opposte tifoserie per via dei gemellaggi in essere (ma la questione non avrebbe avuto un peso dirimente, visto anche il fatto che il 26 dicembre scorso, in occasione di Cesena-Cremonese, il tifo organizzato lombardo era comunque presente all’Orogel Manuzzi), ma soprattutto i recenti fatti che hanno coinvolto una parte di supporter bianconeri in occasione della trasferta a Reggio Emilia.