Ti aspettiamo La vincitrice di Amici incinta per la prima volta | cuori su cuori da amici vip e colleghi

Leggi su Caffeinamagazine.it

Cicogna in volo sulla scuola didi Maria De Filippi: laed ex allieva storica sarà presto mamma per la. L’annuncio è arrivato poco fa sui social, condiviso dalla cantante e dal compagno, anche lui nel mondo della musica. Non hanno mai esposto la loro storia d’amore in pubblico ma il futuro papà è un noto produttore e chitarrista che vanta collaborazioni con artisti del calibro di Adriano Celentano, Laura Pausini e Biagio Antonacci.“Con icolmi di gioia e un armadio pieno di vestiti che non mi entrano più. Mamma, papà e Thiaghino non vedono l’ora di conoscerti. Ti”, ha scritto la cantante che ha aggiunto anche uncino celeste, facendo intuire che potrebbe trattarsi di un maschietto. Centinaia i commenti die fan sotto il post, anche daglivip e