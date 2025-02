Juventusnews24.com - Thiago Motta Juve, serve una svolta: la società gli ha fatto tre richieste da soddisfare entro fine stagione. I dettagli

di RedazionentusNews24una: labianconera hatreall'allenatore da. ITuttosport oggi in edicola è tornato a parlare di, la cui posizione ha iniziato a scricchiolare non per l'immediato presente quanto piuttosto per il futuro. Ogni discorso è subordinato alla qualificazione alla prossima Champions e non solo.Stando a quanto si apprende lagli chiede in particolare di mettere in atto tre cambiamenti: un approccio diverso con le squadre più deboli, di incidere con i cambi a gara in corso e per ultimo ma non per importanza un'intensità da mettere in campo per tutti e novanta i minuti.