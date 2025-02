Calciomercato.it - Thiago Motta fa autocritica e rilancia: “La strada è quella giusta”. La risposta su Yildiz

La Juventus riparte da Cagliari dopo l’eliminazione in Champions League: le dichiarazioni della vigilia del tecnico bianconeroLa Juventus vuole subito ripartire dopo la prematura uscita di scena dai playoff di Champions League per mano del PSV Eindhoven. L’obiettivo quarto posto è di vitale importanza in casa bianconera e la squadra dipunta a fare bottino pieno nella trasferta sul campo del pericolante Cagliari.in conferenza (You Tube) – Calciomercato.itL’allenatore bianconero, come di consueto, interviene in conferenza stampa alla vigilia del posticipo di campionato: “Dopo una delusione così, la cosa migliore è tornare subito in campo. Domani sarà una partita complicata, su un campo sempre molto difficile. Servirà una grande prestazione per proseguire nel nostro cammino in campionato – esordisce– L’amarezza per quello che è successo mercoledì è di tutti.