Liberoquotidiano.it - The Voice Senior, "non è lei!". E cala il gelo: chi torna in Rai dopo due anni di silenzio e sospetti | Video

Leggi su Liberoquotidiano.it

Riparte The, lo show musicale di Rai 1 riservato a talenti "mancati", o semplicemente stagionati delle sette note, e Antonella Clerici e gli autori cucinano subito una sapida sorpresa per i giudici. Come da tradizione, tra i tanti aspiranti musicisti sconosciuti c'è anche un vip infiltrato, che prova a spiazzare i quattro giudici Gigi D'Alessio, Arisa, Clementino e Loredana Bertè, che ascoltano le performance dei concorrenti dalla loro poltrona rigorosamente girata. Solo quando qualcuno viene veramente conquistato dalle doti di chi sta cantando, può girarsi e premere il fatidico pulsante. Bene, sul palco del programma è salita niente meno che Anna Oxa, una delle voci più belle della nostra musica leggera. Il brano portato è uno di quelli che hanno fatto la storia del Festival di Sanremo e non solo, Un'emozione da poco.