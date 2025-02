Dilei.it - The Voice Senior, le pagelle della prima puntata: Clerici padrona di casa (8), Arisa in cerca di emozioni (9)

Il sipario si alza su una nuova edizione di The, il talent che celebra le voci senza età e le storie di chi non smette mai di sognare. A guidare la serata c’è sempre lei, Antonella, anima e cuore dello show, capace di dare calore e leggerezza a ogni momento. In giuria, quattro pezzi da novanta:, con il suo orecchio raffinato e la sua sensibilità unica; Clementino, re dell’intrattenimento e pronto a trasformare ogni scelta in uno spettacolo; Loredana Bertè, istinto puro e determinazione; e Gigi D’Alessio, con la sua esperienza e la voglia di regalare seconde opportunità.Le regole sono le stesse che hanno conquistato il pubblico: le Blind Audition, con i giudici che si affidano solo all’udito per scegliere i loro talenti. Ma quest’anno c’è una novità: accanto al pulsante di blocco, che permette di escludere un collega dalla corsa a un concorrente, arriva il pulsante bianco, la second chance.