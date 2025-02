Zonawrestling.net - The Rock: “Non c’è bisogno che la storia tra me e Cody Rhodes culmini in un match”

Ancora una volta, il Final Boss ha spiazzato tutti con il suo intervento a SmackDown in piena Road to WrestleMania e a pochi giorni da Elimination Chamber in cui si dovrebbe decretare il nuovo #1 contender diper il titolo WWE. Theha voluto con sé sul ring l’American Nightmare e gli ha chiesto di diventare il suo campione, puntando il dito versoha detto di non volere la sua cintura, ma la sua anima. In attesa della risposta diche ha tempo fino ad Elimination Chamber, sono tanti i dubbi su cosa potrà accadere; Thein conferenza stampa post SmackDown ha spiegato le sue ragioni.“Ho amato ogni momento”Thesi è concesso ai giornalisti in una conferenza stampa post-show, tante domande dei cronisti locali sulla prossima WrestleMania, ma anche una per spiegare meglio quanto successo cone queste sono state le parole del People’s Champ: “Per coloro che non lo sapessero, sono cresciuto nel mondo del wrestling professionistico, con mio padre e mio nonno, ed è fantastico poter tornare in questo modo come Final Boss e poter entrare nella pelle del Final Boss e poterlo fare qui a New Orleans, penso di poter portare al pubblico un’esperienza divertente, in cui io canto, lancio l’annuncio di WrestleMania, poi faccio usciree gli offro questa grande ideologia di: “Sei il nostro campione e sei fantastico, ma voglio molto di più per te!” E alla fine il Boss Finale dice: ‘Voglio la tua anima’.