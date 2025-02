Gamerbrain.net - The Elder Scrolls 6: Nome e meccaniche svelate da un leak

Dopo l’enorme successo di Starfield e le numerose novità introdotte nel corso degli ultimi due anni, Bethesda sembra finalmente pronta a far luce su uno dei giochi più attesi degli ultimi tempi: TheVI. Nonostante un teaser ufficiale risalente addirittura al 2018, fino ad oggi le informazioni ufficiali sono state estremamente scarse. Tuttavia, recenti indiscrezioni diffuse dal notoer eXtas1s hanno scatenato grande entusiasmo tra i fan della celebre saga fantasy.Nuovi dettagli per TheVISecondo queste nuove informazioni, il prossimo capitolo si intitolerà “TheVI: Hammerfell”, andando così a confermare una delle ambientazioni più vociferate degli ultimi anni. Hammerfell, con i suoi vasti deserti, oasi nascoste e una cultura unica influenzata da guerrieri e mercanti, sembra essere il luogo ideale per un’avventura completamente nuova e diversa da quelle viste in precedenza nella saga.