Teverola e la questione ambiente, il sindaco Caserta: "Insieme si lavora meglio"

Tempo di lettura: 4 minutiIeri pomeriggio, 21 Febbraio, presso l’Aula Consiliare del Comune disi è tenuta la Convention Regionale Linee Programmatiche 2025 di Fare. All’incontro erano presenti i Responsabili Regionali della Campania ed il Professor Vincenzo Pepe, Presidente Nazionale di Fare. Ad accogliergli ildi, il Dottor Gennaro.La scelta diè avvenuta in accordo tra iled i vertici di Fareper due chiari motivi. In primis, il Presidente Vincenzo Pepe elaborò l’idea di creare il Movimento Ecologista proprio a, mentre era presidente dell’ex GeoEco. L’altra ragione è che ilGennaroteneva molto ad un confronto sulla tematica ambientale in questo particolare momento in cui è emersa la problematica della qualità dell’aria con lo sforamento dei limiti giornalieri del PM10 rilevato dalla centralina di via S.