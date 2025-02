Juventusnews24.com - Tether Juve, Ardoino è sicuro: «Abbiamo scelto i bianconeri per tre ragioni. Con la nostra intelligenza artificiale possiamo fare questo»

di RedazionentusNews24sottolinea il motivo per cui la società ha deciso di investire nella società bianconera. Ecco le sue dichiarazioni Paolo, CEO diha espresso le seguenti dichiarazioni sulla propria decisione di investire nella. Ecco le sue parole sulla società bianconera a Il Secolo XIX.L’INGRESSO NELLANTUS – «ha una sussidiaria,Investments, che ha investito in diverse aziende una cifra superiore ai 2 miliardi di dollari. Aziende che vanno dall’all’agricoltura. Perché la? Perché siamo tifosi, perché è una grande società in difficoltà, e perché è lo sbocco naturale delle nostre tecnologie. Con laaiutarla a ottimizzare i processi, analizzare i concorrenti, usare i big data per prendere le decisioni».