Terzino sinistro classe 2004 è nel giro della nazionale under 23 Dall’Argentina sicuri | rossoblù su Vega

Giovanni Sartori ha rinnovato il contratto in scadenza. Marco Di Vaio è rientrato a Bologna dopo una due giorni europea a visionare squadre e giocatori impegnate tra Champions, Europa e Conference League e la sua firma è attesa a breve. Non attendono, invece, i dirigenti, per muoversi sul mercato in chiave futura. Movimenti in corso:giunge la notizia di un’offerta presentata dal cluball’Argentinos Juniors per ilRoman(21 anni), ex20 e neldell’23 albiceleste insieme a Santiago Castro. Il Bologna lo aveva cercato a gennaio con una proposta di cessione intorno ai 2-3 milioni più percentuale su futura rivendita, respinta al mittente per questioni di denaro e in primis per la volontà di trattenere il giocatore fino all’estate.