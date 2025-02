Sport.quotidiano.net - Terza categoria - Girone "A» e girone "B»: il programma. Posticipi cruciali. Il Casciana a De Luca

Il campionato dista sempre più entrando nel vivo e la settima giornata deldi ritorno riserva diversi incontri di particolare interesse. Nel"A" gli occhi sono puntati sulla sfida di questo pomeriggio al "Nardini" di Castelnuovo, dove, alle 18.30, si affronterannoPoggio (affidato ora al neoallenatore De) e Filicaia Diavoli Rossi, rispettivamentee seconda in classifica, che stanno cercando di mantenere la scia del New Team che giocherà alle 15 sul campo dello Sporting Vagli. Una sfida che potrebbe cambiare la fisionomia della classifica in caso di vittoria del Filicaia Diavoli Rossi e di una sconfitta del New Team. Sempre questo pomeriggio, alle 15, sono in: Coreglia - Barga, Farneta - Baston Villa Qrv, Pontecosi Lagosì - Lucca Ovest, San Lorenzo - Calcistica Popolare Trebesto e San Vito - Aquila Sant’Anna.