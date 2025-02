Sport.quotidiano.net - Terza categoria: capolista in casa contro il Montale Pol. 90 Antares. Il San Felice vuole dimenticare il ko di Coppa

Il Sanprimo della classe tenterà di mettersi subito alla spalle la delusione per laPezzimenti sfuggita ai rigori. E il Sarripoli, secondo, spera in un contraccolpo per potersi avvicinare alla vetta. Tutto pronto per la ventiduesima giornata del campionato di, che si disputerà oggi pomeriggio a partire dalle 14.30. Cinque le gare che inizieranno a quell’ora, iniziando per l’appunto da SanPol. 90: gli uomini di coach Borrelli hanno visto sfumare la possibilità di chiudere la stagione con il double e dovranno quindi essere motivati a mantenere (o incrementare) l’attuale divario di otto punti nei confronti dell’Arci Sarripoli (che riceverà la Ligacutiglianese partendo con i favori del pronostico). Al terzo posto, ma decisamente più staccato, c’è il Ramini, che vuol comunque continuare a stupire e sarà motivato a far risultato nella tana del Valenzatico.