Terrore in Francia aggressione con un coltello di un algerino irregolare | un morto e diversi feriti

Dopo l’con una Berlino di ieri 21 febbraio, dove un 19enne siriano ha ferito un turista spagnolo, c’è da registrare un altro gravissimo attentato in, a Mulhouse, dove un uomo ha accoltellato alcune persone, ferendone diverse e uccidendone una. Come riferito dall’emittente Bfmtv, la tragica notizia è stata comunicata dal procuratore generale. L’attentato inal grido di “Allah Akbar”Esattamente un mese fa, il 22 gennaio, c’era stato un attacco molto simile in Germania dove un folle accoltellò in un parco in Baviera delle persone a caso, uccidendone due e ferendone altrettante. Le persone ferite sarebbero due agenti della polizia municipale, colpiti rispettivamente alla carotide e al torace. Sarebbero stati colpiti anche altri due agenti e un addetto ai parcheggi, ma in modo più lieve, mentre un’altra persona è purtroppo deceduta.