Tvzap.it - Terribile incidente sugli sci: minorenne si schianta contro un albero e muore

Social.sci:siun. Con la neve fresca che ricopre le piste e le giornate più lunghe che offrono ore di avventura, i mesi di Febbraio e Marzo regalano delle esperienze sciistiche molto emozionanti. Purtroppo sciare è uno sport oltre che bello anche molto pericoloso. Gli incidenti sono sempre dietro l'angolo, come quello avvenuto in queste ore e che è costato la vita ad un. sci a Cortina, morto un: i fattiUn tragicosci è avvenuto nella giornata di oggi 22 Febbraio 2025 a Cortina d'Ampezzo.