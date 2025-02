Tvzap.it - Terremoto in Italia, scossa di magnitudo 3.6: la zona colpita

Una scossa di terremoto di magnitudo 3.6 è stata registrata questa mattina nel nostro paese. Il sisma è stato registrato intorno alle 7:09 ad una profondità di 16km. Nonostante la scossa sia stata discretamente potente, per fortuna non ha provocato nessun danno a cose e persone. Terremoto in Italia, scossa di magnitudo 3.6 Stamattina, intorno alle 7:09, nel nostro paese è stata registrata una scossa di terremoto di magnitudo 3.6. Il sisma è stato avvertito in diversi comuni e, nonostante la scossa sia stata abbastanza intensa, non ha provocato danni a cose o persone. Sono comunque in corso le verifiche da parte della autorità addette.